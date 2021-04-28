 / Eski CIA Direktörü, Biden'a Filistin yapımı ‘The Present’ filmini izlemesini önerdi

Eski CIA Direktörü John Brennan, Filistin yapımı ''The Present'' adlı filmi ABD Başkanı Joe Biden'a da izlemesini tavsiye etti. ABD'nin İsrail'e baskıcı güvenlik uygulamalarına son vermesini söylemesi gerektiğini savundu.

John Brennan, New York Times gazetesinde, Biden'ın kısa film dalında 93. Oscar Ödüllerine aday gösterilen Filistinli film yapımcısı Farah Nabulsi'nin 'The Present' adlı filmini neden izlemesi gerektiğine dair bir makale kaleme aldı.

Brennan, Nabulsi'nin Filistinli bir baba ve küçük kızının Batı Şeria'da İsrail'e ait bir askeri kontrol noktasından günde iki kez geçerken yaşadıklarını anlatan 25 dakikalık filmin yürek burktuğunu dile getirdi. Filistinlilerin bu 'aşağılayıcı prosedürü' her gün yaşadığına dikkati çekti.

Brennan, filmden çok etkilendiğini söyledi

İsrailli askerlerin kontrol noktasında Filistinli babanın üzerini ararken kızının kenarda sessizce beklediği sahnenin, kendisine öğrencilik yıllarında Beytüllahim'i ziyaret ettiğinde Filistinli ve Arapların kontrol noktalarında maruz kaldığı 'agresif' aramaları hatırlattığını ifade etti.

Brennan, Filistinli çocukların adaletsizlik, ayrımcılık ve şiddetin ortasında travma yaşayarak büyüdüğüne dikkati çekti.

“İsrail'in baskıcı uygulamalarına son vermesi gerek”

Brennan, ABD Başkanı Biden'a da 'The Present' adlı filmi izlemesi tavsiyesinde bulunarak, Biden'ın ulusal güvenlik ekibinin Filistinlilerin devlet olma arayışına da öncelik vermesi gerektiğini vurguladı.

John Brennan, ''ABD'nin İsrailli liderlere provokatif yerleşim birimi inşasına ve filmde anlatılan baskıcı güvenlik uygulamalarına son vermesini söylemesi gerek.'' ifadesini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.