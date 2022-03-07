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Eski başbakan Timoşenko dünyaya seslendi: Ukrayna'ya yardım edin

Uluslararası topluma seslenen eski Başbakan Timoşenko, 'Bizi duyan, bizi gören herkese sesleniyorum. Ukrayna'ya yardım edin. Rusya'ya karşı Ukrayna hava sahasının kapatılmasına destek olun. Ukrayna'yı savunun, arka çıkın.'dedi.

3 Saat Önce
2022-03-07 12:57:16
Eski başbakan Timoşenko dünyaya seslendi: Ukrayna'ya yardım edin

Ukrayna eski Başbakanı Yulya Timoşenko, uluslararası topluma, ülkesinin hava sahasının uçuşa yasak bölge ilan edilmesi çağrısında bulunarak "Biz bir millet olarak biriz, beraberiz. Kendimizi savunmamız için elimizde yeterince güç ve kuvvet var." dedi.

Eski Ukrayna Başbakanı Timoşenko, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin gelişmeleri AA muhabirine değerlendirdi.

Ukrayna'nın roketler ve ateşler altında olduğunu ve çalışmalarını bu şartlarda sürdüklerini belirten Timoşenko, "Bizim çocuklarımız, ailelerimiz, Ukraynalılar şu an en zor dönemi yaşıyorlar. Biz bir millet olarak biriz, beraberiz. Kendimizi savunmamız için elimizde yeterince güç ve kuvvet var. Bize yardım eden, bize destek sunan tüm milletlere, halklara ve ülkelere çok teşekkür ediyoruz. Çünkü siz olmadan biz ayakta duramazdık, sizsiz bunu başaramazdık." diye konuştu.

Timoşenko, savaş nedeniyle yerlerinden edilen çocukların ve ailelerin kendilerine geldiğini aktararak "Biz elimizden geldiği kadar bu kişileri tahliye etmeye çalışıyoruz. Bizim ailelerimiz, çocuklarımız bombardıman altında. Onlar ellerinden geldiği kadar sığınaklara sığınmaya çalışıyor. Buna rağmen üzerlerine bombalar yağmaya devam ediyor." dedi.

Uluslararası topluma seslenen Timoşenko, "Bizi duyan, bizi gören herkese sesleniyorum. Ukrayna'ya yardım edin. Rusya'ya karşı Ukrayna hava sahasının kapatılmasına destek olun. Ukrayna'yı savunun, arka çıkın." ifadelerini kullandı.

Rus tarafının insani koridorlarda bile çocukları ve sivilleri bombalamaya, ateş açmaya devam ettiğini belirten Timoşenko sözlerine şöyle devam etti:

"Ukrayna'nın yanında olan tüm ülkelere, milletlere buradan sesleniyorum. Kendi cumhurbaşkanınıza, parlamentolarınıza, yetkililerinize seslenin ki Rusya'ya karşı Ukrayna hava sahasını kapatma yetkisi versinler. Bomba seslerini, patlama seslerini duyuyorsunuz. Hava sahasının kapatılması bizim için, çocuklar için, aileler için çok önemli."

Timoşenko, ülkenin başkenti Kiev'i artan Rus saldırıları nedeniyle nasıl bir durumun beklediğine ilişkin, Rus tarafı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna-Rusya arasında süren barış görüşmelerinde "samimi olmadığını" ve bombardımanı sürdürdüğü yanıtını verdi. .

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