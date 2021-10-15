Eski ABD Başkanı Clinton hastaneye kaldırıldı

ABD'de 1993 ile 2001 yılları arasında başkanlık görevini yapan 73 yaşındaki Bill Clinton, sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

ABD'nin 42. başkanı Bill Clinton, kanda meydana gelen bir enfeksiyon nedeniyle California Üniversitesi'nde yer alan Irvine Medical Center'da tedavi altına alındı.

Eski başkanın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan doktorlar; iki günlük tedavinin ardından antibiyotiklerin olumlu sonuç verdiğini ve Clinton'ın birkaç gün içinde evine dönmesini umduklarını söyledi.

Özel bir etkinlik için California'da bulunan Clinton, kendisini yorgun hissettiğini söyledikten sonra kontrol için hastaneye götürülmüştü.

Doktorlar, Clinton'ın rahatsızlığının Covid-19 ile bir ilgisinin olmadığını açıklarken, benzer enfeksiyonların; eski başkanın yaş grubundaki kişilerde sıklıkla görüldüğüne dikkat çekiyor.

Damaryoluyla antibiyotik tedavisi süren Clinton'ın, cuma gününden itibaren ağız yoluyla antibiyotik almaya devam edeceği öğrenildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.