DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kavcıoğlu'ndan 'spekülasyon' uyarısı
Toplatılan ilaçlar listesi | Hangi ilaçlar toplatılacak?
Aliyev: Ermenistan işgalindeki topraklar, İran’dan Avrupa’ya uyuşturucu ticaretinde kullanılıyordu
Polonya, Türkiye'den yeni silah sistemleri alacak
Hollanda'da enerji krizine tüketici lehine çözüm: Vergide indirime gidilecek!
Alpler'de başlayan keçi çiftliği hayali Sivas'ta gerçekleşti
Apple, Kur’an-ı Kerim uygulamasını App Store’dan kaldırdı, tepkiler çığ gibi…
Erdoğan: CHP zihniyeti imam hatipleri hep bir tehdit olarak görmüştür
Mühendislik tamamlama yerleştirme sonuçları 2021 | Teknik öğretmenler mühendislik yerleştirme sonuçları açıklandı mı?
Yeni Zelanda resmi büyücüsünün işine son verdi
2022 polis maaşı | 2022 polis maaşı ne kadar olacak? 2022'de polisler kaç lira zam alacak?
'Kurşunlar yağmur gibiydi, istediğin kadar kurşun sıkıldı'
ANALİZ: Türkiye'nin Doğu Avrupa'da etkisi güçleniyor
Avrupa'da otomobil satışlarında sert düşüş
AB’de ayrılık çanları çalıyor

TIMETURK / DÜNYA / Eski ABD Başkanı Clinton hastaneye kaldırıldı

Eski ABD Başkanı Clinton hastaneye kaldırıldı

ABD'de 1993 ile 2001 yılları arasında başkanlık görevini yapan 73 yaşındaki Bill Clinton, sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

10 Saat Önce
2021-10-15 07:34:20
Eski ABD Başkanı Clinton hastaneye kaldırıldı

ABD'nin 42. başkanı Bill Clinton, kanda meydana gelen bir enfeksiyon nedeniyle California Üniversitesi'nde yer alan Irvine Medical Center'da tedavi altına alındı.

Eski başkanın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan doktorlar; iki günlük tedavinin ardından antibiyotiklerin olumlu sonuç verdiğini ve Clinton'ın birkaç gün içinde evine dönmesini umduklarını söyledi.

Özel bir etkinlik için California'da bulunan Clinton, kendisini yorgun hissettiğini söyledikten sonra kontrol için hastaneye götürülmüştü.

Doktorlar, Clinton'ın rahatsızlığının Covid-19 ile bir ilgisinin olmadığını açıklarken, benzer enfeksiyonların; eski başkanın yaş grubundaki kişilerde sıklıkla görüldüğüne dikkat çekiyor.

Damaryoluyla antibiyotik tedavisi süren Clinton'ın, cuma gününden itibaren ağız yoluyla antibiyotik almaya devam edeceği öğrenildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş