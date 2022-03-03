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Esir Rus askerleri: Bizi yem olarak kullandılar

Ukrayna güvenlik birimi, ele geçirilen Rus askerlerin videolarını yayınlıyor. Genç yaştaki esir askerler, kendilerinin yem olarak kullanıldığını söylüyor.

50 Dakika Önce
2022-03-03 00:24:00
Esir Rus askerleri: Bizi yem olarak kullandılar

Askerlerin bazıları savaşa gittiğini bilmediğini iddia ediyor, bazısı arkadaşlarının hepsinin öldüğünü ama cesetlerine bile dokunulmasına izin verilmediğini anlatıyor.

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Rusya ile Ukrayna arasında süren çatışmalarda ele geçirilen askerlerin görüntüleri yayınlanmaya başladı. Ukrayna güvenlik birimi tarafından dağıtılan propaganda görüntülerinde, Rus askerlerin genç yaşta olduğu görülüyor.

rusya-esir

Korku içinde olduğu anlaşılan esir askerler, genelde savaşa gittiklerini bilmediklerini iddia ediyor. Görüntülerde askerlerden birisi "Kimse bize saldırmadı ve Rusya'nın savaştan ne istediğini anlayamıyorum. Anne, baba, seni seviyorum" diyor.

ukrayna-rus-esir

Askerlerden biri Kiev ve Moskova'yı çocukları savaş alanından tahliye etmeleri için çağrı yaparken, bir diğeri "Kimse savaş istemiyor" uyarısında bulunuyor.

Bu arada, kelepçeli bir savaş esirinin, bir kadın akrabasının telefonda ona 'Seni seviyorum' demesi üzerine gözyaşlarına boğulduğu görülüyor. parça parça kayıt olduğu için askerlerin tam olarak ne anlattıkları da anlaşılmıyor.

esir-rus-asker

Genç bir asker, cesetlere dokunulmasına izin verilmediği için arkadaşlarına tören bile yapamadıklarını anlatıyor. Asker, "Cesetlere dokunmayın çünkü aksi takdirde FSB (Rus iç güvenlik birimi) sizi tutuklayacak dediler" diyor.

Askerler Ukrayna'yı işgal etmekle görevlendirildiklerini bilmediklerini anlattıkları, "Barışçıl insanları öldürüyoruz" gibi açıklamalar yaptıkları görülüyor, "Eve gitmek istiyoruz, barış istiyoruz" dedikleri duyuluyor.

NTV

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