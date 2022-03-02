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Esir düşen Rus askeri: Bize Zelenskiy'nin teslim olduğu söylendi

Rus güçlerinin Ukrayna’ya saldırısının 6. gününde, Ukrayna’nın şehirlerine Rus güçleri tarafından saldırılar sürerken esir düşen Rus askerleriyle ilgili haberler medyaya yansıdı.

2 Saat Önce
2022-03-02 00:38:19
Esir düşen Rus askeri: Bize Zelenskiy'nin teslim olduğu söylendi

Ukrayna makamlarınca sorguya tabi tutulan Rus askerlerden biri, “Bize Zelenskıy'ın teslim olduğunu açıkladığı söylendi. Bu yüzden Kiev'e doğru saldırmak için seferber olduk” diye konuştu.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerince sorgulanan Rus askeri, Kiev'i kuşatmak için görevlendiren askerlerin arasında yer aldığını ve Kiev'i bombalamak için görevlendirildiğini açıkladı. Ayrıca işgalci asker, Poltava bölgesindeki Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin güçlerine teslim olmadan önce, Kiev'e ulaşmak ve “Rus ordusunun gücünü” gösterme emri aldığını sözlerine ekledi.

“ZELENSKIY YENİLDİ SİZ KİEV'E ULAŞIN” EMRİ

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerince sorguya tutulan işgalci asker sorgu sırasında, “Zelenskıy zaten bir teslimiyet kararnamesi imzaladı. Siz, şimdi sadece Kiev'e ulaşıp, savunacaksınız ve geri döneceksiniz şeklinde emri aldık” dedi.

UKRAYNA SİLAHLI KUVVETLER TARAFINDAN MESAJ

Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada, “Büyük zannettiğiniz “güç” yenildi, askerleriniz yenildi ve işgalciler esir alındı. Bizim topraklarımıza savaş açmaya gelecek olan herkese Ukrayna ordusunun göstermiş olduğu kahramanlığı tarihi bir örnek olarak tarihe yazıldı. Şimdi elimizdeki esir düşen tankçı, “Rusya Federasyonun Cumhurbaşkanının politikasını desteklemiyor. Ancak çok geç oldu.” denildi.

KırımHaberAjansı .

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