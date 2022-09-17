Esed sessiz! İsrail Şam’a saldırmaya devam ediyor

İsrail'in Suriye'de Şam Uluslararası Havalimanı ve yakınlarındaki bazı noktaları hedef alarak 5 askerin ölümüne neden olduğu açıklandı. İsrail’in 2022 Ocak ayından bu yana Suriye topraklarına düzenlediği saldırılar ise toplamda 51 oldu. İsrail, Şam ve Halep Havalimanları ile Tartus Limanı yakınlarına Güney Şam’a ve Masyaf’a saldırılar düzenledi.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

İsrail'in Suriye'de Şam Uluslararası Havalimanı ve yakınlarındaki bazı noktaları hedef alarak 5 askerin ölümüne neden olduğu açıklandı. Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gece yarısından hemen sonra İsrail'in, Şam Uluslararası Havalimanı ve yakınlarındaki askeri noktalara saldırdığı belirtildi.

5 ASKER ÖLDÜ

Açıklamada, Suriye hava savunma sistemlerinin devreye girerek 'düşman füzelerinin çoğunu' düşürdüğü kaydedildi. Bakanlık, hava saldırısında 5 askerin öldüğünü ve askeri noktalarda maddi zarar meydana geldiğini duyurdu. İsrail tarafı ise 'yabancı güçler tarafından yapılan açıklamalar üzerine yorum yapmayacaklarını' belirtti.

2022 BAŞINDAN BERİ 51 SALDIRI

Suriye'de 2011 yılında iç savaş çıkmasının ardından Devlet Başkanı Esad'a destek veren İran ülkeye çok sayıda yabancı savaşçı gönderdi. Suriye'de Hizbullah'a ait askeri noktaların bulunduğu biliniyor. İsrailli yetkililer, İran ve Hizbullah hedeflerinin vurulduğu bu tür saldırılar hakkında genel olarak yorum yapmaktan kaçınıyor. İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve orduya ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor. İsrail'in 2022 Ocak ayından bu yana Suriye topraklarına düzenlediği saldırılar ise toplamda 51 oldu. İsrail, Şam ve Halep Havalimanları ile Tartus Limanı yakınlarına Güney Şam'a ve Masyaf'a saldırılar düzenledi.

İSRAİL SALDIRILARINDA ARTIŞ

İsrail, saldırılarının bu yılın ilk 8 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %22,5 artış gösterdiği öğrenildi. Harmoon Araştırma Merkezi raporuna göre; İsrail saldırılarında geçtiğimiz yıl toplamda 32 asker hayatını kaybederken, bu yıl rejim saflarından 34 kişi öldü.