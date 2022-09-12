Esed rejiminin işkencehanelerinden yeni görüntüler ortaya çıktı

Beşar Esed rejiminin Suriyelilere yönelik insan hakları ihlallerinin kanıtları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Son olarak Esed rejimi yönetimi altındaki bir hapishanede birçok kişinin işkenceden dolayı yaşamını yitirdiği bilgisi ortaya çıktı.

Meydana çıkan yeni olay, Halep Merkez Cezaevi'nde 2013-2014 yılları arasında gerçekleşti. Cezaevindeki mahkumlar, insan hakları ihlalleri, açlık, işkence ile karşı karşıya kaldı.

Suriye'de Halep Merkez Cezaevi'nde bir süre görevli bulunan "Ebu Ahmed" kod adlı bir astsubay, Zaman El Wasl gazetesine Esed rejiminin cezaevindeki mahkumlara karşı muamelelerini ortaya koyan görüntüleri paylaştı.

Ebu Ahmed, söz konusu cezaevinde tutukluların fotoğraflarını çekmekle görevliydi.

Halep Merkez Cezaevi'ndeki tutukluları fotoğraflamasının yanı sıra Ebu Ahmed, işkence gören mahkumlar hakkında rapor yazmak zorunda bırakıldığını da ifade ediyor.

Astsubay Ebu Ahmed'e göre üst düzey rejim unsurları kendisine yanlış bilgiler içeren raporlar yazmasını telkin etti.

İşkenceden dolayı ölen kişiler, söz konusu raporlarda, "rejim muhaliflerinin saldırıları sonucunda öldürülmüş" gibi gösterildi.

Ebu Ahmed, Zaman Al Wasl ile yaptığı görüşmede Esed rejiminin hapishane içerisinde isyan çıkarma girişimlerinde bulunan tutukluları bir köşede bekletip, onları orada kurşuna dizdiğini aktardı.

Rejim güçlerinin işkencelerinin yanı sıra mahkumların açlıktan dolayı yaşamını yitirdiği de Ebu Ahmed tarafından ifade ediliyor.

Ebu Ahmed'in ifadelerinde açlık haricinde hapishanede baş gösteren hastalıklar da ölümlere yol açan nedenler arasında gösteriliyor.

Halep'teki hapishanede birçok tutuklunun kasti bir şekilde tedaviden mahrum bırakıldığı da aktarılan ifadeler arasında.

Cezaevindeki yolsuzluk faaliyetlerine de değinen Ebu Ahmed, cezaevine gıda teslimatı yapıldığında Esed rejimi yetkililerinin bunlara el koyduğuna dikkati çekti.

Suriye'de 2011 yılında başlayan savaşta Rusya ve İran destekli Esed rejimi, on binlerce kişinin ölümünden ve milyonlarca kişinin sığınmacı durumuna düşmesinden sorumlu tutuluyor.

Suriye iç savaşında geride kalan 11 yıla rağmen Rusya ve İran tarafından desteklenen Beşar Esed rejiminin sivillere yönelik hak ihlalleri ilk günkü haliyle devam ediyor.

Kaynak: Mepa News .