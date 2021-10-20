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TIMETURK / DÜNYA / Esed rejiminden pazar yerine saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Esed rejiminden pazar yerine saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Esed rejiminin İdlib'in güneyindeki Eriha bölgesindeki pazar yerine düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.

2 Saat Önce
2021-10-20 15:08:48
Esed rejiminden pazar yerine saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

SURİYE'de, Esed rejiminin İdlib'in güneyindeki Eriha bölgesindeki pazar yerine düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.

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İç savaşın sürdüğü Suriye'de rejim güçleri, İdlib'in güney kırsalında Eriha'daki pazar yerini topçu saldırılarıyla hedef aldı. Bombardımanda ilk belirlemelere göre, 10 kişi hayatını kaybederken, 35 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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