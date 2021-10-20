Esed rejiminden pazar yerine saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Esed rejiminin İdlib'in güneyindeki Eriha bölgesindeki pazar yerine düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.