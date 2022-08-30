Esed rejiminden İran’a: Suriye’den İsrail’e saldırmayın!

The New York Times gazetesi, Esed rejiminin İran’dan, kendi toprakları üzerinden İsrail’e yönelik saldırılarını sonlandırmasını istedi.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

ABD merkezli The New York Times gazetesi, Esed rejiminin İran'dan, kendi toprakları üzerinden İsrail'e yönelik saldırılarını sonlandırmasını istedi. Habere göre; Esed rejiminin talebi, İran'ın Suriye ve Irak'taki milis kuvvetleriyle gerçekleşen online toplantıda dile getirildi. Toplantıya ayrıca Lübnan Hizbullah'ı ve Irak'taki Kudüs gücü de katıldı.

Her İsrail saldırısına karşılık ABD üssü vurulacak!

Şam rejiminin yetkilileri toplantıda İranlı yetkililerden kendi toprakları üzerinden İsrail'e yönelik saldırı gerçekleştirmemelerini istedi. Talebin gerekçesi, Suriye üzerinden gerçekleşecek bir saldırının tüm bölgeyi kapsayacak bir savaşa sebep olabileceği dile getirildi.

Bu kapsamda İran'ın İsrail'in Suriye'ye yönelik her saldırısı sonrası Suriye'deki ABD üslerini vurma kararı aldı.