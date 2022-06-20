Esed rejimi unsurlarını taşıyan araca silahlı saldırı
Beşşar Esed rejimi, Suriye'nin doğusundaki Rakka ilinde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 11'i rejim unsuru 13 kişinin öldüğünü ileri sürdü.
2022-06-20 12:12:30
Esed rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 06.30'da ülkenin doğusundaki Rakka iline bağlı el-Cire bölgesinde Esed rejimi güçlerini taşıyan bir aracın silahlı saldırıya uğradığını iddia etti.
Haberde, 11'i rejim ordusu unsuru 13 kişinin öldüğü ileri sürülerek 3 rejim unsurunun yaralandığı aktarıldı.
Haberde, saldırının kim tarafından yapıldığı hakkında bilgi paylaşılmadı.
Esed rejimi 6 Mart'ta da Suriye'nin orta kesimindeki Palmira (Tedmur) Çölü'nde silahlı saldırıda aralarında subayların da bulunduğu 13 rejim ordusu mensubunun öldüğünü, 18'nin yaralandığını ileri sürmüştü.
Öte yandan ülkenin doğusundaki çöl bölgesinde varlık gösteren DEAŞ'lı teröristlerin, zaman zaman Esed rejimi ve İran destekli terörist grupları "vur-kaç" taktiğiyle hedef aldığı biliniyor.
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