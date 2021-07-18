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Esed rejimi İdlib'te yine çocukları katletti

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkesi ihlal ederek sivil yerleşimlere düzenlediği saldırıda, ilk belirlemelere göre 3’ü kadın, 2’si çocuk en az 6 sivil hayatını kaybetti.

1 Saat Önce
2021-07-18 09:27:00
Esed rejimi İdlib'te yine çocukları katletti

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Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkesi ihlal ederek sivil yerleşimlere düzenlediği saldırıda, ilk belirlemelere göre 3'ü kadın, 2'si çocuk en az 6 sivil hayatını kaybetti.

İdlib'in güneydoğusundaki Maarratünnuman ilçesindeki Hamidiyye üssünde konuşlu rejim ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, İdlib'in güneydoğusundaki İhsim köyünü karadan karaya atış yapılan silahlarla hedef aldı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden alınan bilgiye göre, Cebel Zaviye bölgesindeki İhsim köyüne düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre, 3'ü kadın 2'si çocuk en az 6 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.

Olay yerinde sivil savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Dün gün içinde rejim güçlerin Sirce köyüne düzenlediği saldırılarda, 3'ü çocuk, 1'i sivil savunma gönüllüsü toplam 6 sivil hayatını kaybetmişti.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki birçok yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak 5 Mart 2020'de Rusya'nın başkenti Moskova'da, Türkiye ve Rusya arasında yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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