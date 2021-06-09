Esed rejimi, İdlib'de kampa saldırdı

Esed rejimi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırlarındaki bir kampa topçu saldırısı düzenledi. Ölü ve yaralının olmadığı saldırıda hedef alınan okul ve mescidin yakınlarında sivillerin yaşadığı çadır ve briket ev bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırlarındaki bir kampa topçu saldırısı düzenledi.

Rejim güçlerinin, İdlib'in doğusundaki Taoum beldesinde zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı Ebrar kampına, sabah erken saatlerde karadan karaya atış yapan silahlarla düzenlediği saldırıda mescit ve okul hedef alındı.

Ölü ve yaralının olmadığı saldırıda hedef alınan okul ve mescidin yakınlarında sivillerin yaşadığı çadır ve briket ev bulunmaması olası bir faciayı önledi.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta 2020'de Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.