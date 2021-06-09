DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Lavrov'dan 'Karabağ' açıklaması: “Türkiye’nin çıkarlarını dikkate alıyoruz”
Trabzonspor'a sürpriz stoper: Joaquin Fernandez
Ahmet Şık'tan Bahçeli'ye suç duyurusu
AB, Almanya hakkında yasal süreç başlattı
TRT 4K frekans bilgileri | TRT 4K uydu frekansı 2021 | TRT 4K nasıl izlenir?
Karadeniz gazının satışında geri sayım başladı
Rus askerleri, YPG'nin döşediği mayından yaralandı
TOBB'dan 'Fahri Doktora' töreni duyurusu
MASAK’tan açıklama
Türkiye İtalya maçı ne zaman saat kaçta başlayacak?
Avrupa'da Türkiye hakkında çarpıcı anket!
Melih Altınok: Kıvırmaya başladılar
Hibe desteği ödemeleri başladı mı? Esnaf hibe desteği yattı mı?
'Türkiye'nin öncelikli sorunu partili cumhurbaşkanlığı sistemidir'
Kılıçdaroğlu'ndan Millet İttifakı açıklaması

Esed rejimi, İdlib'de kampa saldırdı

Esed rejimi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırlarındaki bir kampa topçu saldırısı düzenledi. Ölü ve yaralının olmadığı saldırıda hedef alınan okul ve mescidin yakınlarında sivillerin yaşadığı çadır ve briket ev bulunmaması olası bir faciayı önledi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
09.06.2021 12:31:23
Esed rejimi, İdlib'de kampa saldırdı

 Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırlarındaki bir kampa topçu saldırısı düzenledi.

Rejim güçlerinin, İdlib'in doğusundaki Taoum beldesinde zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı Ebrar kampına, sabah erken saatlerde karadan karaya atış yapan silahlarla düzenlediği saldırıda mescit ve okul hedef alındı.
Ölü ve yaralının olmadığı saldırıda hedef alınan okul ve mescidin yakınlarında sivillerin yaşadığı çadır ve briket ev bulunmaması olası bir faciayı önledi.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.
Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.
Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.
Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta 2020'de Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.
Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş