Esed rejimi: Barış sürecinin önündeki tek engel Türkiye

Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, 'Barış sürecinin önündeki tek engel Türkiye'nin taahhütsüzlüğü. Karşılaştığımız tek sorun bu' dedi.

BM Genel Kurulu'nun oturum arasında Sputnik'e açıklama yapan Mikdad, şu ifadeleri kullandı:

"Türk tarafının, Astana sürecinde mutabık kalınan taahhütlerini yerine getirmesi konusunda daha ciddi olmasını rica ediyoruz. Barış sürecinin önündeki tek engel Türkiye'nin taahhütsüzlüğü. Karşılaştığımız tek sorun bu. Ancak hem Rus hem de İranlı dostlarımızın çabalarının devam edeceğine inanıyoruz."

Mikdad, Astana sürecinin şu ana kadar 'sahada başarılı olan tek uygulanabilir bileşen' olduğunu ve 'birçok açıdan başarı ile sonuçlandığını' da sözlerine ekledi.

Mikdad Türk tarafıyla herhangi bir temas veya görüşme olup olmadığına dair soruya "Müzakere yok, temas yok, en azından dışişleri bakanları düzeyinde bir şey yok" dedi.