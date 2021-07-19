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Esed rejimi Arefe günü Bab’a saldırdı

Beşşar Esed rejimi, Kurban Bayram'ına bir gün kala Suriye’nin kuzeyindeki Bab ilçesine saldırı düzenledi.

42 Dakika Önce
2021-07-19 21:34:26
Esed rejimi Arefe günü Bab’a saldırdı

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Esed rejimi, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçesinin güneyindeki Ebu Zindin gümrüğü çevresinde konuşlu Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurlarını füzeyle hedef aldı.

Saldırılarda Ebu Zindin gümrüğünde konuşlu 2 SMO askeri hayatını kaybetti, 5'i yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastaneler nakledildi.

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesi Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Şubat 2017'de terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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