Esed’in pasaport şantajı! 900 dolara anında pasaport

Suriyeliler, son aylarda giderek artan pasaport sorununun çözümünü beklerken, Suriye rejimi şimdi de fahiş ücretle anında pasaport hizmetini duyurdu.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

On yılı aşkın bir süredir Suriye halkını katleden Suriye rejimi lideri Beşşar Esed, bir süredir Suriyelilerin yurtdışına çıkış işlemlerini şantaja çevirdi. Ülkeden yurt dışına çıkmayı zorlaştırmakla kalmayan Esed rejimi, aynı zamanda yurtdışındaki büyükelçilik ve konsolosluklarda da vize ve pasaport işlemlerinde aylar süren bürokratik işlemlerin yanında vatandaşlarından fahiş ücretler talep ediyor.

Suriyeliler, son aylarda giderek artan bu sorunların çözümünü beklerken, Suriye rejimi şimdi de fahiş ücretle anında pasaport hizmetini duyurdu.

16 bin 500 liraya pasaport

Hizmet, uzun pasaport sıralarında beklemek istemeyenler için gerçekleştirilirken, ortalama memur maaşının 40 dolar seviyesinde seyrettiği ülkede pasaportun fiyatı hayret konusu oldu. Pasaport için 500 bin Suriye lirası isteniyor. 1 ABD Dolarının 2 bin 512 Suriye lirasından işlem gördüğü ülkede bu rakam yaklaşık olarak 900 ABD dolarına tekabül ediyor. Bu da yaklaşık 16 bin 500 TL'ye tekabül ediyor.