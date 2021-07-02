Esed'in kuzeni, Suriye'deki ‘savaş zenginlerine’ karşı kampanya başlattı

Suriyeli işadamı ve Devlet Başkanı Beşşar Esed'in kuzeni Rami Mahluf, Suriye'deki ‘savaş zenginlerine’ karşı bir kampanya başlattı.

Suriyeli işadamı ve Devlet Başkanı Beşşar Esed'in kuzeni Rami Mahluf, Suriye'deki ‘savaş zenginlerine' karşı bir kampanya başlattı. Bu kişilerin ülkedeki her şeye sahip olmak için şeytani planlar yaptıklarını söyleyen Mahluf, İran'ın Şam'a ‘borçlarını ödemesi' için yeni bir telekomünikasyon şirketinin kurulmasına finansal destek sağlama konusunda isteksiz olduğuna işaret etti.

Hisselerinin çoğuna sahip olduğu telekomünikasyon şirketi Syriatel'in yeni yönetim kurulunu seçmek için yapılacak toplantıya katılmak istediğini açıklayan Mahluf, Şam'daki toplantıya katılmak için kendini riske atacağını ve eğer tutuklanmazsa yeni bir video yayınlayacağını söyledi.

Mahluf, dün Facebook hesabından yayınladığı son video kaydında şuan Syriatel'i yöneten kayyumun yakında kurulması planlanan üçüncü operatörün resmi ortağı olduğunu belirterek, Syriatel için yeni bir yönetim kurulu seçmek ve eski yönetim kurulu üyeleri ile kendisinin cezalandırılmasının istendiğini öne sürdü.

Telekomünikasyon şirketinin yönetimine el koyan savaş zenginlerini, kullanıcıların aboneliklerini ön ödemeli paketlere çekerek ‘abonelerin parasını şeytani bir şekilde çalmakla' suçlayan Mahluf, bu durumu kendisinin satın aldığı hatlarda gördüğünü söyledi. Mahluf ayrıca, Syriatel çalışanlarının muhalif veya muhalif gruplarla bağlantılı oldukları iddiasıyla rejimin kontrolü dışındaki bölgelerden gelenler de dahil sınır dışı edildiğini belirtti.

Syriael'in kendisinden alınmasının ve başına kayyum atanmasının ardından gelirlerinin 2021'in ilk beş ayında önceki yılların aynı döneminde 77 milyarken 42 milyarlık artışla 145 milyara yükselerek arttığına ilişkin haberlerle ilgili olarak ise Mahluf, ‘Mürted'e Cevap' başlıklı bir video kaydında, “Yeni yönetim (kayyum), bu farkı ‘halkın yağmalanan parasının iade edilmesi meselesi' olarak görüyor” ifadelerini kullandı. Savaş zenginlerini, ‘ne olduğunu bilmeden devleti öne sürmekle' suçlayan Mahluf, gelir artışının, son dönemde Syriatel'de olmayan teklifler veya fiyat artışları yoluyla elde edildiğini söyledi.

Faturasız paketlerdeki abonelerin bakiyelerinin mantıksız bir şekilde geri çekildiğini ve bunun ‘şeytani bir plan' olduğunu söyleyen Mahluf, bu durumu kendi satın aldığı hatlarla gördüğünü belirterek, “Bu, insanların parasını çalmak için uygulanan bir yöntemdir. Bunu uzmanlar dışında kimse açıklayamaz ve anlatamaz” dedi. Mahluf, “Syriatel'i kim yönetiyor?” diye sorduktan sonra bu kişinin ve yanındakilerin tutuklanmasın gerektiğini öne sürdü. Mahluf ayrıca, İran'ın Suriye Enformasyon Bakanlığı'nın bir süredir kurmayı planladığı Suriye'deki üçüncü telekomünikasyon operatörünün finansmanına katkıda bulunma konusunda isteksiz olduğunu söyledi.

Üçüncü operatörün, başta Telekomünikasyon ve Devlet Posta Düzenleme Kurumu, savaş zenginleri ve İran olmak üzere üç tarafın ortaklığında kurulacağını söyleyen Mahluf, Telekomünikasyon ve Devlet Posta Düzenleme Kurumu ve İranlıların üçüncü operatör için ödeme yapmayacaklarını, bunun için finansmanın Syriatel ve Suriye'deki diğer cep telefonu operatörü MTN'den savaş zengini Suriyelilerden sağlanacağını iddia etti.

Suriye İç Ticaret ve Tüketiciyi Koruma Bakanlığı, geçtiğimiz Mayıs ayı sonlarında ‘Wafa Telecom' adlı şirketin Suriye'deki üçüncü cep telefonu operatörü olmasına ilişkin mevduatı onayladı. Ancak, Ulaştırma Bakanlığı derhal bir açıklamada bulunarak üçüncü operatöre onay verildiği haberini yalanladı.

Suriye'deki telekomünikasyon ağı, Mahluf'un sahibi olduğu telekomünikasyon şirketi Syriatel ile Lübnan ve Suriye iştiraki MTN şirketinin tekelinde.

Mahluf, Esed rejimiyle arasındaki çekişmeyi kamuoyuna duyurmasından bu yana Facebook hesabı üzerinden yayınladığı video kayıtlarıyla, Syriatel yönetiminden alındı ve mal varlığına el konuldu. Mahluf yayınladığı son videosunu geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan Suriye Devlet Başkanlığı seçimlerinden önce yayınlamıştı.

Kaynak: Şarkul Avsat

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.