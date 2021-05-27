Esed'in danışmanından Şam ve Riyad hakkında dikkat çeken yorum

Suriye rejiminin başı Esed'in danışmanı Buseyna Şaban, Riyad ile Şam arasında daha iyi ilişkilerin kurulması için çabaların sarf edildiğini belirterek,' Yakın bir zamanda bu konuda sonuçları görebiliriz' ifadelerini kullandı.

Suriye rejiminin başı Esed'in danışmanı Buseyna Şaban, Riyad ile Şam arasında daha iyi ilişkilerin kurulması için çabaların sarf edildiğini belirterek," Yakın bir zamanda bu konuda sonuçları görebiliriz" ifadelerini kullandı.

Buseyna Şaban, katıldığı yerel bir radyo programında, Şam ile Riyad arasındaki ilişkilere değindi.

Turizm Bakanı Muhamad Ridvan Mertini'nin Suudi Arabistan'a ziyaretine ilişkin yorumu sorulan Şaban, ‘bunun olumlu bir adım olduğunu ve yıllar öncesine böyle bir adımın mümkün olmayacağını' anlattı.

Riyad- Şam ilişkilerinin geliştirilmesi için çaba sarf edildiğini ifade eden Şaban,"Yakın bir zamanda bu konuda sonuçları görebiliriz" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Dünya Turizm Örgütü Ortadoğu Komitesi'nin 47. toplantısına Suriye Turizm Bakanlığı'ndan bir heyetin katılmıştı.

Dün düzenlenen başkanlık seçimleriyle ilgili de konuşan Şaban, Suriye halkının seçimde yaptığı şeyin, ülkede son 10 yıl olanları bir sivil savaş olarak yansıtmaya, halk ile ordu arasını açmaya çalışanlara en güzel cevap olduğunu vurguladı.

Londra merkezli Arapça yayın yapan Rai el Yavm gazetesi, Suudi Arabistan'dan bir heyetin Şam'a gittiğini, Esed'le bir araya geldiğini öne sürmüştü. Gazete, Riyad'ın Ramazan Bayramı'ndan sonra Şam'daki büyükelçiliğini açacağını da aktarmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.