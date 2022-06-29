DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

16,6228 ₺

EURO

17,4457 ₺

ALTIN

971,85 ₺

BİST

2.401,96 ₺

TIMETURK / DÜNYA / Esed güçleri SMO’ya saldırdı: 9 ölü

Esed güçleri SMO’ya saldırdı: 9 ölü

Suriye'de Beşşar Esed rejim güçlerinin, Afrin’in güneyinde yer alan Basufan köyündeki Suriye Milli Ordusuna (SMO) saldırısında 9 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

2 Saat Önce
2022-06-29 17:19:16
Esed güçleri SMO’ya saldırdı: 9 ölü

Halep'in batı kırsalında konuşlu Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, SMO bileşenlerinden Feylakul Şam'ın nöbet değişimi sırasında askeri araca ısı güdümlü füzeyle saldırdı.

Feylakul Şam grubunun Medya Sorumlusu Seyf Raad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin ısı güdümlü füzeyle askerlerini hedef aldığını söyledi.

Raad, söz konusu saldırıda 9 SMO mensubunun hayatını kaybettiğini, 2'sinin yaralandığını belirtti.

Raad, Esed rejimi ve İran destekli yabancı teröristlerin saldırılarına misilleme olarak, rejim güçlerine ait askeri noktaları vurduklarını kaydetti. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş