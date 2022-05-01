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TIMETURK / DÜNYA / Esed, genel af ilan etti

Esed, genel af ilan etti

Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed'in, 30 Nisan 2022 tarihinden önce işlenen terör suçları için genel af kanunu çıkardığı duyuruldu.

3 Saat Önce
2022-05-01 08:21:19
Esed, genel af ilan etti

Esed, ülkede genel af ilan eden kanun hükmünde kararnameyi yayımladı. Sözcü'nün aktardığına göre karara ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Devlet Başkanı Esed, 2022 tarihli 7 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi yayınladı.

Kararname, 19 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nda yer alan ve bir insanın ölümüne yol açanlar hariç olmak üzere, 30 Nisan 2022 tarihinden önce Suriyeliler tarafından işlenen terör suçları için genel af çıkarılmasını öngörüyor.

Bu af, kişilik hakkı davasını etkilemez, zarar gören her halükarda yetkili hukuk mahkemesinde dava açabilir ve bu kararname yayımı tarihinden itibaren geçerlidir.” .

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