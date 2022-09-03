Esed destekçisi sanatçı Abbas Nuri ‘Cahiliye’ tanımlamasına karşı çıktı: Suriye’de ‘cahiliye’ dönemi hiç olmadı!

Suriyeli tanınmış dizi oyuncusu Abbas Nuri, İslam öncesi Arap tarihinin ‘Cahiliye’ olarak tanımlanmasına karşı çıkarak ‘dönem’ olarak isimlendirilmesi gerektiğini söyledi.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Suriyeli rejim destekçi sanatçı Abbas Nuri, Suriye ve İslam tarihine ilişkin sözleriyle tartışma çıkardı. Tanınmış dizi oyuncusu Abbas Nuri, katıldığı bir etkinlikte İslam öncesi Arap tarihinin ‘Cahiliye' olarak tanımlanmasına karşı çıkarak ‘dönem' olarak isimlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Arap Yazarlar Birliği tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuşan Nuri, “Özellikle Suriye tarihine farklı bir gözle bakmamızı umuyorum, çünkü maalesef, yeni nesiller Suriye tarihi hakkında bir şey bilmiyor” dedi.

İslam öncesi bir ‘dönem'dir, İslam sonrası bir ‘dönem'dir!

Nuri, “Suriye'de tarih kapandı. Mesela İslam öncesi ‘Cahiliye' oldu, hayır. Bilim ve tarih İslam öncesine ‘dönem' (merhale) diyor, İslam'dan sonrası da bir ‘dönem'dir. Bilim bunu söyler. Ama bizim ‘cahiliye' diye tavsif etmemiz, doğru bir söz değildir” diye konuştu. Nuri, şunları kaydetti:

“Aynı şekilde Suriye bu bölünmeye çok maruz kaldı. Suriye tarihinde ‘cahiliye' yok. Suriye tarihi, farklı medeniyet ve kültürlerden uzun döneme tarihlenen çok zengin bir tarihdir.”