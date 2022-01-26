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Esed'den ülkeyi terk edenler için af kararı

Birçok sivilin öldürüldüğü saldırılardan dolayı ülkeden ayrılanları geri çağıran Esed rejimi, af kararı aldı.

54 Dakika Önce
2022-01-26 09:28:59
Esed'den ülkeyi terk edenler için af kararı

Suriye'de Esed rejimi, savaş nedeniyle ülkeyi terk edenlerden geri dönmelerini istiyor.

Daha önce de Suriyeli mültecilerin geri dönüşü için genel aflara imza atan Esad, benzer bir kararı yürürlüğe koydu.

FİRAR SUÇU İŞLEYENLER İÇİN AF

Rejimin haber ajansı SANA, "Esed, 25 Ocak 2022 tarihinden önce dahili ve harici firar suçu işleyenler için cezanın tamamına ilişkin genel af içeren kanunu çıkardı." bilgisini paylaştı.

AF KAPSAMINA GİRENLER

Esad rejiminin kararına göre, af kararından Savaş Suçu Yasası'nın 100 ve 101'inci maddelerine tabi olanlar yararlanabiliyor.

Suriye'de bulunanların af kararından yararlanabilmesi için 3 ay içinde askerlik şubelerine başvurmaları gerekiyor. Ülkeden kaçanlar için bu süre 4 ay olarak belirlendi. .

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