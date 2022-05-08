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Esed'den Tahran'a sürpriz ziyaret

Suriye rejimi lider Esed, Tahran'a sürpriz bir ziyarette bulundu. Esed, İran lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Reisi'yle yaptığı görüşmelerin ardından Tahran'dan ayrıldı.

2 Gün Önce
2022-05-08 16:53:10
Esed'den Tahran'a sürpriz ziyaret

İran lideri Ali Hamaney, ülkesiyle Esed rejimi arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için çaba sarf edilmesi gerektiğini söyledi.

Fars Haber Ajansı'na göre, Hamaney, Tahran'a sürpriz ziyarette bulunan Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed ile bir araya geldi.

Bölge konuları ve Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Hamaney, "iki ülke arasındaki ilişkilerin eskisinden daha fazla iyileştirilmesi için çaba sarf edilmelidir." ifadelerini kullandı.

Esed'in Hamaney'i ziyareti esnasında İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da hazır bulunduğu belirtildi.

Suriye'deki rejimin lideri Esed, Cumhurbaşkanı Reisi'yle görüşmesinin ardından ülkeden ayrıldı.

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