DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Ağrı bayram namazı vakti 2022 | Ağrı'da Ramazan bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Ağrı bayram namazı sabah saat kaçta okunacak?
Şanlıurfa'da bayramda otobüsler ücretsiz mi? 1 Mayıs Arife günü Şanlıurfa'da otobüs bedava mı? Arife ve bayramda Urfa'da otobüsler ücretsiz mi, paralı mı?
FLO, Yeni Sezon Koleksiyonu’yla Bayram Heyecanınıza Ortak Oluyor
Yozgat'ta çiftçilere nohut ve ayçiçeği tohumu desteği
Gaziantep'te bayramda otobüs, tramvay ücretsiz mi? 1 Mayıs arife günü Gaziantep'te otobüsler bedava mı? Arefede Gaziantep'te otobüs paralı mı, ücretsiz mi?
Rusya, ekonomide 'dibe vuruş' tarihini açıkladı
Afyonkarahisar ramazan bayramı namazı vakti 2022 | Afyonkarahisar'da bayram namazı kaçta kılınacak, bayram ezanı kaçta okunacak?
Cihan Demirtaş, İstanbul Avcılar’daki Emlak Piyasalarını Değerlendirdi
Ankara’da 1 Mayıs'ta bazı yollar trafiğe kapatılacak
Fırat Çeçen kimdir? Fırat Çeçen kaç yaşında?
Adana'da bayramda otobüsler ücretsiz mi? Adana'da Ramazan bayramı otobüs bedava mı? Adana'da 1 Mayıs arife otobüsler ücretsiz mi, ücretli mi?
'Esed ailesinin mal varlığı 1-2 milyar dolar'
Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu
Afganistan’da camiye bombalı saldırı: En az 10 ölü
Şanlıurfa bayram namazı vakti 2022 | Şanlıurfa'da ramazan bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

TIMETURK / DÜNYA / 'Esed ailesinin mal varlığı 1-2 milyar dolar'

'Esed ailesinin mal varlığı 1-2 milyar dolar'

ABD Dışişleri Bakanlığının Kongreye sunduğu bir raporda, Beşar Esed ve ailesinin tahmini mal varlığının 1-2 milyar dolar olduğu ifade edildi.

1 Saat Önce
2022-04-29 16:58:41
'Esed ailesinin mal varlığı 1-2 milyar dolar'

ABD Kongresi tarafından talep edilen raporda, Dışişleri Bakanlığının, Esed ailesinin varlıklarını paravan isimler altında veya şeffaf olmayan mülkiyet anlaşmaları yoluyla elinde tuttuğu ve net mal varlığı hakkında ancak "kesin olmayan bir tahmin" sağlanabileceğini kaydettiği belirtildi.

Bir kısmı gizli olan raporun kamuya açıklanan bölümünde, "Açık kaynaklı bilgilere dayanan tahminler genellikle Esad ailesinin net varlığını 1-2 milyar dolar arasında gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

Kamuya açık kaynaklardan ve medya haberlerinden alıntı yapılan Dışişleri Bakanlığı raporunda, Esed ailesinin "finansal kaynaklara erişmek için paravan şirketler ve sahte kurumsal isimler de dahil olmak üzere karmaşık bir patronaj sistemi" işlettiğine işaret edildi.

Söz konusu 1-2 milyar dolarlık varlığın, ABD yaptırımları altında olan Beşşar Esed, eşi, erkek kardeşi, kız kardeşi, kuzenleri ve amcasına ait olduğu belirtilen raporda, Esed'in en küçüğü 17 yaşında olan 3 çocuğunun mal varlıklarına ilişkin yeterli bilgi olmadığı kaydedildi.​​​​​​​

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş