Esed ailesine 'en sadık adam' 86 yaşında öldü

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed’in Ofis Direktörü Muhammed Dib Dabul, başkent Şam’ın kuzeyindeki Deyr Atiye beldesinde hayatını kaybetti.

Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, ‘Ebu Salim' lakaplı Dabul'un 86 yaşında vefat ettiğini bilgisi verilerek, “1935 yılında Şam kırsalındaki Deyr Atiye'de dünyaya gelen merhum Dabul, kariyeri boyunca ulusal aidiyet, samimiyet ve çalışmaya bağlılığın bir örneğiydi” denildi.

Dabul, 1954'te başlayan ve yetmiş yılı aşkın bir süredir devam eden yönetim ve kamu hizmeti alanlarındaki önemli hizmetlerinden dolayı 2021'de Suriye Üstün Başarı Nişanı'na layık görüldü.

1954 yılında başlayan ve 70 yıla yayılan yönetim ve kamu hizmeti alanındaki üstün hizmetlerinden dolayı 2021 yılında Suriye Mükemmel Sınıf Liyakat Nişanı ile ödüllendirildi.

Merhumun ailesine yakın kaynakların DPA'ya bildirdiğine göre, Şam'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Dabul bugün Der Atiye'de defnedilecek.

DPA'ya göre, Suriye başkanlık sarayının sır kutusu olan Dabul'un, eski Devlet Başkanı Hafız Esed ve oğlu Beşşar Esed için özel bir yeri olduğu biliniyor.

ŞarkulAvsat

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.