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Escobar'dan sonra en büyük operasyon: Uyuşturucu baronu yakalandı

TIMETURK / DÜNYA / Escobar'dan sonra en büyük operasyon: Uyuşturucu baronu yakalandı

Escobar'dan sonra en büyük operasyon: Uyuşturucu baronu yakalandı

Kolombiya'da Pablo Escobar'dan sonra en büyük uyuşturucu liderlerinden biri olarak gösterilen 'Otoniel' lakaplı Dairo Antonio Usuga, asker ve polisin ortak operasyonuyla gözaltına alındı.

2 Saat Önce
2021-10-24 09:00:13
Escobar'dan sonra en büyük operasyon: Uyuşturucu baronu yakalandı

Kolombiya'nın en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından "Otoniel" lakaplı Dairo Antonio Usuga yakalandı.

Ülkenin kuzeybatısındaki Necocli kasabasında, "Osiris" adı verilen operasyonda ele geçirilen Clan del Golfo örgütünün elebaşı Otoniel, askerler tarafından helikopterle götürüldü.

22 helikopter ile 500 asker ve polisin katıldığı operasyonda 1 polis hayatını kaybetti.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Otoniel'in yakalanmasının, 2 Aralık 1993'te ölü ele geçirilen uyuşturucu baronu Pablo Escobar'dan bu yana örgüt elebaşlarına vurulmuş en büyük darbe olduğunu açıkladı.

"OTONİEL, DÜNYANIN EN ÇOK KORKULAN UYUŞTURUCU KAÇAKÇISI"

Suç örgütü Clan del Golfo üyelerine seslenen Duque, "Bu örgüte bağlı olanlara sesleniyorum. Aksi takdirde başınıza gelecek olan şey bellidir. Hemen adalete teslim olun, hukukun gücü her şeyin üstündedir" dedi.

Duque, Otoniel'in dünyanın en çok korkulan uyuşturucu kaçakçısı olduğuna dikkati çekerek, "Polislerin, askerlerin, sosyal liderlerin katili ve aynı zamanda genç yaştakilerin silah altına alınmasının sorumlusu olan kişidir. Güvenlik güçlerinin titiz ve müşterek operasyonuyla yakalandı" diye konuştu.

Operasyona, eski Yunan mitolojisinde yeraltı dünyasının kural koyucusu, ölülerin yargıcı olarak bilinen "Osiris" adının verilmesi dikkat çekti.

120 SUÇTAN YARGILANACAK

Otoniel'in onlarca cinayet, adam kaçırma, suç örgütü kurma, uyuşturucu kaçakçılığı dahil 120 suçtan yargılanacağı kaydedildi.

Asker ve polis tarafından uzun süredir aranan Otoniel için 800 bin dolar ödül konulmuştu.

ABD'nin, dünyanın en tehlikeli uyuşturucu kaçakçıları arasında gösterdiği Otoniel, bu ülkeye tonlarca kokain göndermekle de suçlanıyordu.

Otoniel, 2012'de operasyonda güvenlik güçlerince öldürülen kardeşi Juan de Dios'un yerine suç örgütünün başına geçmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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