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Esad'tan Başbakan'a yeni yetki

Suriye Devlet Başkanı Esad, seçimleri sonucunda yeniden devlet başkanı olarak seçilmesinin ardından Başbakan görevini vekaleten yerine getiren Arnus’a yeni hükümeti kurma yetkisi verdi.

2 Saat Önce
2021-08-01 12:16:43
Esad'tan Başbakan'a yeni yetki

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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, seçimleri sonucunda yeniden devlet başkanı olarak seçilmesinin ardından Başbakan görevini vekaleten yerine getiren Hüseyin Arnus'a yeni hükümeti kurma yetkisi verdi.

Suriye Devlet Başkanlığı basın dairesinin Twitter'daki mikroblogunda yayınlanan kararnamede, “Suriye Devlet Başkanı'nın 206 Sayılı Kararnamesi ile Hüseyin Arnus'a yeni hükümeti kurma yetkisi verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Hüseyin Arnus, geçtiğimiz yılın haziran ayında eski Başbakan İmad Hamis'in yerine başbakan olarak atanmıştı.

Suriye Devlet Başkanı Esad, ülkede düzenlenen seçimlerde aldığı galibiyetin ardından mayıs sonu Kuran ve Anayasa üzerine ant içerek görevine başlamıştı. (sputnik)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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