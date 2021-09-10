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TIMETURK / DÜNYA / Esad rejimine karşı birleştiler

Esad rejimine karşı birleştiler

Suriye'nin kuzeyinde Suriye Milli Ordusu (SMO) çatısı altında faaliyet gösteren 5 askeri grup, Esad rejimine karşı Suriye Kurtuluş Cephesi adıyla birleşti.

1 Saat Önce
2021-09-10 08:19:31
Esad rejimine karşı birleştiler

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezinde düzenlenen törende, SMO çatısı altındaki Hamza Tümeni, Mutasım Tümeni, Sultan Süleyman Şah Tümeni, 20. Tümen ve Kuzey Şahinleri Tugayı'nın Suriye Kurtuluş Cephesi adı altında birleştiği açıklandı.

Birleşen askeri gruplar, terörden temizlenen Fırat Kakanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde yeni adıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'yle omuz omuza görevini sürdürecek.

Suriye Kurtuluş Cephesi çatısı altında yaklaşık 20 bin SMO askeri yer alacak.

Törene, Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakan Yardımcısı Tümgeneral Hasan Hammede, kolordu komutanları ve bölgenin ileri gelenleri katıldı.

Tümgeneral Hammede, törende yaptığı konuşmada, SMO çatısı altındaki askeri grupların bu tür bileşmelere yönelmesini desteklediklerini dile getirdi

"Üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz"

Suriye Kurtuluş Cephesi'ne genel komutan seçilen Mutasım Abbas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kurtarılmış bölgelerde yer alan SMO çatısı altında varlığını sürdüren Hamza Tümeni, Mutasım Tümeni, Sultan Süleyman Şah Tümeni, 20.Tümen ve Kuzey Şahinleri Tugayı olarak tek bir yapı oluşturduk." dedi.

Abbas, ülkenin kuzeyinde terörden temizlenen bölgelerde terör örgütlerine, hücre evlerine yönelik operasyonları sürdüreceklerini ifade ederek "SMO çatısı altında üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz. Birleşmenin hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Şarkul Avsat

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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