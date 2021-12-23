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TIMETURK / DÜNYA / Esad rejimi, Suriyeli mültecilerin ülkeye dönüşü için af hazırlığında

Esad rejimi, Suriyeli mültecilerin ülkeye dönüşü için af hazırlığında

Suriye devlet haber ajansı SANA, Esad hükümetinin yerinden edilen Suriyelilerin geri dönüşü için af çıkarmaya hazırlandığını aktardı.

1 Saat Önce
2021-12-23 14:45:38
Esad rejimi, Suriyeli mültecilerin ülkeye dönüşü için af hazırlığında

Suriye devlet haber ajansı SANA'nın haberine göre Yerel Yönetim ve Çevre Bakanı Hüseyin Mahluf yerinden edilen Suriyelilerin geri dönüşünün devlet için bir öncelik olduğunu belirtti.

Geri dönüşler için başta af kararnameleri olmak üzere kolaylıklar sağlanacağını ifade eden Mahruf, durumlarını halletmek isteyenlere izin verilmesi ve uzlaşma dosyasının tamamlanmasını takip etmek için de hiçbir çabadan kaçınmayacaklarını dile getirdi.

Suriyeli bakandan Türkiye'ye suçlama

Hüseyin Mahluf, Suriye-Rusya koordinasyon bakanlık heyetlerinin yerinden edilmiş kişilerin dönüşüne ilişkin ortak toplantısında yaptığı konuşmada, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'nin Suriye topraklarının bazı kısımlarını işgal etmeye devam ettiğini, zenginliğini ve kaynaklarını yağmaladığını ve yerinden edilen Suriyelilerin geri dönüşünü engellediğini öne sürdü.

Suriye'de 2011'de Arap Baharı'nın etkisiyle başlayan protesto gösterilerinin Esad rejimi tarafından bastırılmasıyla patlak veren iç savaş 10 yılda 400 bine yakın Suriyelinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Savaştan kaçan 5,6 milyon kişinin önemli bir kısmı Türkiye, Lübnan ve Ürdün'e sığındı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne göre, bu sığınmacıların en az bir milyonunu çocuklar oluşturuyor.

Kaynak: Euronews Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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