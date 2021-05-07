Erşat Salihi 20'li yaş akımına katılamadı: Ailesi sürgün edilmiş, cezaevinde yatan bir gençtim

Irak Türkmen Cephesi eski Başkanı Erşat Salihi sosyal medya hesabından 20'li yaş akımıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Irak Türkmen Cephesi eski Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi sosyal medya hesabından 20'li yaş akımıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Salihi o yıllarda ağabeyi idam edilmiş, ailesi ise sürgün edilmiş bir şekilde Bağdat'ın Ebu Gureyb cezaevinde olması nedeniyle hiç fotoğrafı olmadığını açıkladı.

Salihi'nin açıklaması şöyle:

"Ben de 20'li yaşlarımın fotoğrafını atmayı çok isterdim elbette. Yalnız 20'li yaşlarımda ağabeyi idam edilmiş, ailesi ise sürgün edilmiş bir şekilde Bağdat'ın Ebu Gureyb cezaevinde Türkçülük sebebiyle yatan bir gençtim. Hiç fotoğrafım yok."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.