Ermenistan, Türkiye için özel temsilci atadı
Ermenistan, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi kapsamında özel temsilci atandı
2021-12-18 20:32:00
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vaan Unanyan, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, "Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, Ermenistan ve Türkiye arasındaki diyalog süreci kapsamında özel temsilci olacak." ifadesini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşuoğlu, Türkiye'nin eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirileceğini açıklamıştı. AA
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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