Ermenistan Türk mallarına ambargoyu kaldırıyor

Ermenistan hükümeti, Dağlık Karabağ savaşı sonrası Türk mallarına yönelik yürürlüğe koyduğu ambargoyu 1 Ocak'tan itibaren sona erdireceğini açıkladı.

Dağlık Karabağ savaşını Azerbaycan'ın kazanmasından sonra Ankara ile Erivan hattında normalleşme sürecine hızlandıran gelişmeler sürüyor.

Ermenistan hükümeti, Türk mallarına uygulanan ambargonun 1 Ocak 2022 itibarıyla kaldırılacağını açıkladı.

Ermenistan Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk malları ithalatına yönelik ambargonun uzatılmaması kararı alınmıştır" denildi.

Türkiye'nin Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan'a verdiği destek nedeniyle 1 Ocak 2021'de Türk mallarına altı aylığına ambargo kararı alan Ermenistan hükümeti, Haziran ayında ambargoyu altı ay daha uzatmıştı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da geçen hafta yaptığı açıklamada Türkiye ile ilişkileri ön koşulsuz bir şekilde normalleştirmeye hazır olduklarını belirtmişti.

Türkiye'nin Dağlık Karabağ'ın işgali nedeniyle Ermenistan ile diplomatik ilişkileri askıya aldığı ve Ermenistan sınırını kapattığı 1993'ten bu yana iki ülke arasında doğrudan mal alışverişi bulunmuyor. Ancak Ermenistan'a Türk menşeli ithal mallar üçüncü ülkeler üzerinden ulaşıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, üç gün önce yaptığı açıklamada Ermenistan ile karşılıklı charter uçuşlarının yakında başlayacağını belirterek, "iki ülke arasında karşılıklı ziyaretler dahil doğrudan temasa geçilerek ilişkilerin normalleşmesi konusunda atılacak adımlarla ilgili yol haritası belirlenmesinin gerektiğini" söylemişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.