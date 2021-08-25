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Ermenistan Parlamentosunda gerginlik: Asker müdahale etti

Ermenistan Parlamentosunda, iktidardaki Sivil Sözleşme Partisi'nden bir milletvekiline kürsüde konuştuğu sırada su şişesi fırlatıldı. Birbirlerine giren milletvekillerini askerler ayırdı.

2 Saat Önce
2021-08-25 13:27:40
Ermenistan Parlamentosunda gerginlik: Asker müdahale etti

Ermenistan'da iktidardaki Sivil Sözleşme Partisi milletvekili Hayk Sarkisyan, eski Savunma Bakanı Seyran Ohanyan'ı hainlikle suçladı.

Oturumda bulunan Ohanyan ise Sarkisyan'a önce sözle karşılık verdi, ardından önündeki su şişesini fırlattı.

Bunun üzerine iktidar ve muhalefet partilerinin milletvekilleri birbirine girdi.

Uzun süren gerilimin yatıştırılamaması üzerine meclise giren askerler vekilleri ayırdı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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