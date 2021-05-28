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Ermenistan ordusundan Nahçıvan mevzilerine ateş açıldı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine açtığı ateş sonucu bir Azerbaycan askerinin yaralandığını duyurdu.

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28.05.2021 10:43:42
Ermenistan ordusundan Nahçıvan mevzilerine ateş açıldı

Bakanlığın yaptığı açıklamada, omzundan yaralanan askerin hastaneye kaldırıldığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

İki ülkenin Nahçıvan bölgesindeki sınır hattında yaşanan gerginlikten, Ermenistan'ın sorumlu olduğu belirtilen açıklamada; Ermenistan'a, provokasyonlardan ve durumu kötüleştirebilecek diğer adımlardan kaçınma ve sorumlu davranma çağrısı yapıldı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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