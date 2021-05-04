Ermenistan ordusunda üst düzey görevden alma

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Genelkurmay Başkan Yardımcısı ve Genelkurmay Operasyon Dairesi Başkanı Karen Abramyan'ı görevden aldı.

Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın talebi üzerine Genelkurmay Başkan Yardımcısı Abramyan'ın görevden alınmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Kararnamede, "Başbakanın önerisine istinaden Genelkurmay Başkan Yardımcısı ve Genelkurmay Operasyon Dairesi Başkanı Karen Abramyan'ın görevden alınmasına..." ifadeleri kullanıldı.

Abramyan'ın görevden alınmasının nedenleri hakkında açıklama yapılmadı.

Abramyan, geçen yılın haziran ayında Genelkurmay Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmişti.

Şubat ayında Ermenistan ordusunun yönetimi, Paşinyan'ın istifasını istemiş, bunun üzerine Paşinyan'ın talebi üzerine Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan görevden alınmıştı.

Yeni Genelkurmay Başkanı Artak Davtyan'ın görevi resmen devraldığı toplantıda konuşan Paşinyan, "Silahlı kuvvetlerin apolitikleşmesi ilkesine çok saygılı bir şekilde bağlı kalmalıyız. Bu, benim, herhangi bir kişi veya grup için gereken bir şey değil. Buna her şeyden önce ordunun ihtiyacı var. Silahlı kuvvetler geriye bakmamalı" demişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.