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Ermenistan ile normalleşme süreci: Görüşme 3 Mayıs'ta

Dışişleri Bakanlığı, 'Türkiye ve Ermenistan normalleşme süreci 3'üncü görüşmesi, 3 Mayıs tarihinde Viyana'da gerçekleştirilecektir' açıklamasını yaptı.

2 Saat Önce
2022-04-28 22:26:21
Ermenistan ile normalleşme süreci: Görüşme 3 Mayıs'ta

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan ile normalleşme süreci hakkında açıklama yaptı.

Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde özel temsilcilerin 3'üncü görüşmenin 3 Mayıs'ta gerçekleştirileceği duyuruldu.

Özel Temsilciler Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki üçüncü görüşmeye, bir önceki görüşmede olduğu gibi Viyana ev sahipliği yapacak.

Görüşmede tam normalleşme hedefi doğrultusunda atılacak adımlar ele alınacak. İki ülke ilişkilerinin normalleşme sürecinde daha önce özel temsilciler arasında iki, Bakan düzeyinde de bir görüşme gerçekleşmişti.

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