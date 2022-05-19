'Ermenistan, içerden ve dışardan baskı altında'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'ın Azerbaycan konusunda iyi niyetli yaklaşımlara cevap vermesi gerektiğini belirterek, 'Görüyoruz ki Ermenistan'daki yönetim, içerdeki radikaller ve dışardaki diaspora tarafından baskı altında.' dedi.

Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu'na katıldıktan sonra çıkışta Azerbaycanlı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Azerbaycan'ın, elde ettiği zaferden sonra barış istediğini ve bölgede huzur istediğini gösterdiğini belirten Çavuşoğlu, Ermenistan'a kapsamlı bir barış anlaşması teklifinde bulunulduğunu hatırlattı.

Daha sonra sınırların belirlenmesi için ortak bir komisyon kurulmasının gündeme geldiğini, Brüksel'de yapılan toplantılarda bu konularda anlaşmaya varıldığını ve ortak bir hudut komisyonu kurulduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Kapsamlı barış anlaşması müzakerelerini dışişleri bakanları yürütsün dediler ve biz de mutlu olduk, memnun olduk." diye konuştu.

Azerbaycan'ın ayrıca Türkiye ile Ermenistan arasındaki görüşmeleri de desteklediğini ve bunun olumlu bir şey olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Şimdi Ermenistan'ın da bu iyi niyetli yaklaşımlara cevap vermesi gerektiğini her zaman söylüyoruz ve teşvik de ediyoruz. Görüyoruz ki Ermenistan'daki yönetim, içerdeki radikaller ve dışardaki diaspora tarafından baskı altında. Daha önce de sadece Blinken değil diğer muhataplarımıza Ermenistan'ın bu doğrultuda daha fazla teşvik edilmesi gerektiğini söyledik. Dünkü görüşmemizde de Türkiye ve Azerbaycan'ın barış istediğini, bölgenin istikrarı için iyi niyetini ortaya koyduğunu bir kere daha hatırlatmış olduk." AA