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Ermenistan Dışişleri Bakanı Ayvazyan istifa etti

Ermenistan’da Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan’ın görevinden istifa ettiği bildirildi.

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27.05.2021 22:59:31
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ayvazyan istifa etti

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Nagdalyan, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan'ın istifa mektubunu sunduğunu açıkladı.

Açıklamada, istifanın gerekçesine yönelik bilgi verilmedi.

Ayvazyan, Ermenistan'ın işgal ettiği Karabağ'da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından 18 Kasım 2020'de göreve gelmi şti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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