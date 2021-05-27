Ermenistan Dışişleri Bakanı Aivazian istifa etti
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Aivazian görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna Nagdalyan, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Aivazian'ın istifa mektubunu sunduğunu açıkladı.
Açıklamada, istifanın gerekçesine yönelik bilgi verilmedi.
Aivazian, Ermenistan'ın Karabağ'da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından 18 Kasım 2020'de göreve gelmişti.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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