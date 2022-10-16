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TIMETURK / DÜNYA / Ermenistan'dan Türkiye'ye taziye mesajı

Ermenistan'dan Türkiye'ye taziye mesajı

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı gönderdi.

2 Saat Önce
2022-10-16 00:15:22
Ermenistan'dan Türkiye'ye taziye mesajı

Ararat Mirzoyan, Twitter hesabından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun hesabını etiketleyerek yaptığı paylaşımda, "Bartın'daki kömür madeni kazasında yakınlarını kaybeden herkese başsağlığı dileriz. Yaralılara acil şifalar" ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, bu mesaja "Samimi başsağlığı mesajınız için teşekkür ederim Bakanım." yanıtını verdi.

Özbekistan Dışişleri Bakanı Vladimir Norov da Twitter paylaşımında Çavuşoğlu'nu etiketleyerek patlamada yaşamını yitirenler için taziyelerini iletti ve yaralılara acil şifalar diledi. .

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