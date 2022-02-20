Ermenistan’dan Türkiye, Azerbaycan ve İran'ı ilgilendiren projede ilk adım

Ermenistan hükümeti, İran'ı Karadeniz'e ve Türkiye'yi Orta Asya'ya bağlayan Kuzey-Güney ve Doğu-Batı Yollarını birbirine bağlayan birkaç yüz milyon dolarlık büyük bir projenin ilk aşamasına başladı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, önceki gün yaptığı kabine toplantısında, kuzey-güney yolunun Sisian-Kajaran bölümünün uygulanması için ilk aşama sayılan müteahhit seçimine başlandığını söyledi.

Tesnim Haber Ajansı'nın haberine göre; Paşinyan'a göre; ilk aşamada, birkaç yüz milyon dolara mal olacak projeyi gerçekleştirme kapasitesine ve hazırlığına sahip olacak şirketler davet edilecek.

Nikol Paşinyan, "Bu proje, bağımsız Ermenistan tarihinin şimdiye kadarki en büyük projesi. Son çalışmalar sonucunda Kuzey-Güney projesini Kuzey-Güney, Doğu-Batı projesi olarak değiştirdiğimizi de sözlerime eklemek isterim. Umuyoruz ki bu yolun bir kolu Ermenistan'ı İran'a, diğer kolu Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ve gelecekte Nahçıvan ve Türkiye'ye bağlayacaktır." dedi.

Başbakan Paşinyan, yıl sonuna kadar projeyi uygulamak üzere müteahhit seçileceğini umduğunu dile getirdi.

Paşinyan sözlerini şöyle sürdürdü: "Tabii ki doğu-batı güzergahının tasarımı henüz yapılmadı ve bundan sonraki anlaşmalarda bu da yapılmalı."

Rapora göre, proje seçiminin ilk aşaması 70 gün sürecek ve ardından seçilen gruplar proje ihalesine katılacak. .