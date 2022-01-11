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Ermenistan'dan saldırı: 1 Azerbaycan askeri şehit

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin ateşi sonucu bir Azerbaycan askerinin şehit olduğunu duyurdu.

2 Saat Önce
2022-01-11 16:29:46
Ermenistan'dan saldırı: 1 Azerbaycan askeri şehit

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sınırın Kelbecer bölgesinde Ermeni askerleri Azerbaycan mevzilerinin olduğu noktalara ateş açtı. Öğle saatlerinde yapılan saldırıda Azerbaycan askeri Ayaz Nezevov şehit oldu.

Azerbaycan ordusunun müdahalesiyle Ermenistan saldırısı durduruldu. Bakanlık, gerilimin tüm sorumluluğunun Ermenistan'ın askeri ve siyasilerinde olduğunu bildirdi. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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