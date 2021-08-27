Ermenistan’dan Azerbaycan mevzilerine saldırı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun sınırda Azerbaycan ordusu mevzilerine ateş ettiğini bildirdi.
2021-08-27 10:58:13
Bakanlığın açıklamasında, “26 Ağustos'ta saat 21.20'de Ermenistan Silahlı Kuvvetleri birlikleri Şemseddin bölgesindeki Çınarlı köyündeki mevzilerinden piyade tüfekleri ve makineli tüfeklerle Tovuz bölgesinin Kohanabi köyündeki Azerbaycan ordusu mevzilerine ateş açtı. Açılan karşı ateş sonucunda düşman bastırıldı” ifadeleri kullanıldı.
Azerbaycan ordusu arasından can kaybı olmadı. Askerler söz konusu mevkide durumu kontrol altında tutuyor.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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