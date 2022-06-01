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Ermenistan'dan Azerbaycan'a saldırı

Ermeni kuvvetlerinden Kelbecer ve Tovuz'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açıldığı öğrenildi.

3 Saat Önce
2022-06-01 10:28:26
Ermenistan'dan Azerbaycan'a saldırı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin, iki ülke sınırının Kelbecer ve Tovuz illeri istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

AĞDAM VE KELBECER ATEŞ ALTINA ALINDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 31 Mayıs akşam saatlerinden 1 Haziran gece saatlerine kadar Tovuz ilinin Ağdam, Kelbecer ilinin Zeylik köyleri istikametindeki Azerbaycan mevzilerinin Ermeni birliklerce ateş altına alındığı bildirildi.

Azerbaycan ordusunun da saldırılara karşılık verdiği kaydedildi. .

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