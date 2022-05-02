Ermenistan'da 'Karabağ' protestoları: 125 gözaltı

Erivan'da Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı Karabağ'ı Azerbaycan'a vermek ve ihanetle suçlayan göstericiler hükümeti istifaya çağırdı. Gösterilerde 125 kişi gözaltına alındı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan üzerinde Azerbaycan ile öngörülen barış anlaşması nedeniyle baskı artıyor. Dün başkent Erivan'da muhalefetin örgütlediği kitle gösterilerinde 125 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Paşinyan'ın istifası talebiyle Erivan sokaklarını dolduran binlerce gösterici, kentin ana meydanı olan Fransa Meydanı'nda barikatlar kurarak ulaşımı engellemişti.

Düzenlenen gösterilerde muhalefet partileri Paşinyan'ı Dağlık Karabağ konusunda Azerbaycan'a taviz vermemesi konusunda uyardı. Paşinyan'ı Dağlık Karabağ'ın tamamını Azerbaycan'a vermeyi planlamakla suçlayan Meclis Başkan Yardımcısı ve muhalefet lideri İşhan Sagatelyan, "Karabağ'ı Azerbaycan'ın içinde gösterecek hiçbir siyasi statüyü kabul etmeyeceklerini" söyledi.

Muhalefetten "sivil itaatsizlik" çağrısı

Protesto gösterilerinin "yakın gelecekte" hükümetin devrilmesine öncülük edeceğini savunan Sagatelyan, "Paşinyan halkın güvenine ihanet etti ve artık gitmek zorunda" diye konuştu. Sagatelyan göstericilere hitaben yaptığı konuşmada Pazartesi gününden itibaren başlamak üzere "geniş kapsamlı sivil itaatsizlik eylemleri" çağrısında bulundu ve "Herkese grev çağrısı yapıyorum. Üniversite öğrencilerini okula gitmemeye çağırıyorum. Erivan merkezinde tüm trafik duracak" diye konuştu.

Paşinyan'ın geçen ay parlamentoda yaptığı konuşmada Azerbaycan ile barış anlaşması imzalanmasını savunması, istifa taleplerinin daha yüksek sesle dile getirilmesine neden olmuştu. Paşinyan konuşmasında, "uluslararası toplumun Ermenistan'a Karabağ konusundaki taleplerini azaltması çağrısı yaptığını" söylemişti. Başkent Erivan, 17 Nisan'dan bu yana hemen her gün muhalefetin düzenlediği protesto gösterilerine sahne oluyor.

Dağlık Karabağ'dan vazgeçme sinyali

Azerbaycan'ın Mart ayı ortasında masaya koyduğu barış anlaşmasına çerçeve oluşturacak önerilerde iki ülkenin karşılıklı olarak birbirinin toprak bütünlüğüne saygı duyması da yer alıyordu. Bu öneri, Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olarak tanınması anlamına geliyor. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın bu önerilerle ilgili değerlendirmesinde "Dağlık Karabağ Erivan için bir toprak meselesi değildir, bölgedeki Ermeni asıllı nüfusun hakları meselesidir" demesi de Ermenistan'da yoğun tepkilere yol açmıştı.

Nisan ayında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Paşinyan Brüksel'de AB arabuluculuğunda bir araya gelmiş ve iki lider dışişleri bakanlarına "barış görüşmeleri için hazırlık çalışmalarını başlatma" talimatı vermişti.

Uluslararası hukuka göre Azerbaycan toprağı olarak kabul edilen Dağlık Karabağ, 1990'ların başında Ermenilerin kontrolüne geçmiş, Azerbaycan 2020 yılında patlak veren altı haftalık savaşta Ermenistan'ı ağır yenilgiye uğratarak bölgenin büyük bölümünde kontrolü yeniden ele geçirmişti.

Kaynak: DW Türkçe