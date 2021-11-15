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Ermenistan'da Karabağ depremi! Görevden alındı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ'da yaşananlar nedeniyle Savunma Bakanı Karapetyan'ı görevden aldı.

39 Dakika Önce
2021-11-15 15:15:45
Ermenistan'da Karabağ depremi! Görevden alındı

Ermenistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Paşinyan'ın, yetkililerle Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki gelişmeleri ele aldığı kaydedildi.

Söz konusu toplantılarda, özellikle "sınır ihlalleri" konusunun istişare edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Paşinyan, sınırda yaşananlar nedeniyle Karapetyan'ı görevden alıp yeni Savunma Bakanı olarak Papikyan'ı atadı." ifadesi kullanıldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 10 Kasım'da yaptığı açıklamada, iki ülke sınırının Laçın ili istikametinde, Ermenistan askerlerinin provokasyonunun önlendiğini duyurmuştu.

Açıklamada, Ermenistan askerlerinin çatışma çıkarmak için Azerbaycan ordusunun mevzileri arasındaki yolu kapatmaya çalıştıkları, fakat bölgeye sevk edilen Azerbaycan askerlerince kuşatıldıkları ve ardından Ermeni askerlerin evlerine dönmelerine izin verildiği aktarılmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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