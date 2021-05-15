Ermenistan, Azerbaycanlı askerlerin Sünik’ten çekilmesini istedi

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan’a ait askeri birliklerin, Ermenistan-Azerbaycan sınırında yer alan Sünik ve Geğarkunik bölgelerinde kalmaya devam ettiklerini bildirdi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın sitesinde yayınlanan açıklamada, Ermenistan-Azerbaycan sınırında yer alan Sünik ve Geğarkunik bölgelerindeki durumun çözüme kavuşturulmadığı, Azerbaycan'a ait askeri birliklerin orada kalmaya devam ettikleri belirtildi.

Açıklamada, “Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin 12-13 Mayıs tarihlerinde sınırda netleştirme bahanesiyle Ermenistan'ın Sünik ve Geğarkunik bölgelerinin belirli kısımlarını işgal etmesinden sonra oluşan durum çözülmedi. Ermeni birliklerinin eylemleri sonucu Azerbaycan ordusu bazı bölgeleri terk etmek zorunda kalsa da bir kısmı, hala Ermenistan topraklarında kalmaya devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

‘Ermenistan'ın egemen topraklarına' el uzatmanın ‘kesinlikle kabul edilemez' olduğuna dikkat çeken bakanlık, Azerbaycanlı askerleri önkoşulsuz olarak önceden bulundukları pozisyonlarına dönmeye çağırdı. Bakanlık ayrıca duruma barışçıl çözüm bulunması gerektiğine de dikkat çekti.

Azerbaycan ve Ermenistan'ın sınır muhafaza birliklerinin temsilcilerinin katılımı ile görüşmelerinin bugün devam etmesi bekleniyor.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, 12 Mayıs'ta Azerbaycan ordusunun Sünik bölgesinin sınır kesimlerinden birinde ‘sınırların netleştirilmesi için' birtakım çalışmalar gerçekleştirmeye çalıştığını bildirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki duruma ilişkin bir görüşme gerçekleştirmişti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde, Sünik bölgesindeki durumla ilgili istişarelerin başlatılması için Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'ne (KGAÖ) resmi olarak başvurulması talimatı verdiğini kaydetmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.