Ermenistan askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin iki ülke sınırının Tovuz istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Azerbaycan'ın açıklamasında, Ermenistan askerlerinin, Berd ilinin Aygedzor köyündeki mevzilerinden Tovuz ilinin Muncuklu köyü yönündeki Azerbaycan mevzilerine 14.30'tan itibaren ateş açtığı bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan askerlerinden ölen veya yaralanan olmadığı, olayın yaşandığı bölgede durumun stabil olduğu kaydedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.