Ermenistan askerleri, Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.
2021-08-06 19:59:13
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermenistan'ın Vedi ilinin Arazdeyen köyü yakınlarındaki mevzilerden, Nahçıvan'ın Sederek ilindeki Azerbaycan mevzilerine yerel saatle 12.45'te ateş açıldığı bildirildi.
Azerbaycan askerleri arasında can kaybının bulunmadığı, Ermenistan tarafına misilleme ateşiyle karşılık verildiği kaydedildi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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