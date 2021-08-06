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Ermenistan askerleri, Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
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Ermenistan askerleri, Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

50 Dakika Önce
2021-08-06 19:59:13
Ermenistan askerleri, Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermenistan'ın Vedi ilinin Arazdeyen köyü yakınlarındaki mevzilerden, Nahçıvan'ın Sederek ilindeki Azerbaycan mevzilerine yerel saatle 12.45'te ateş açıldığı bildirildi.

Azerbaycan askerleri arasında can kaybının bulunmadığı, Ermenistan tarafına misilleme ateşiyle karşılık verildiği kaydedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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