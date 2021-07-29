Ermenistan askerleri Azerbaycan mevzilerine bomba attı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Ermenistan askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı.
2021-07-29 09:02:47
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin iki ülke sınırının Kelbecer istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.
Bakanlık açıklamasında, Kelbecer ilinin Zeylik köyü istikametinde bulunan mevzilerin, yerel saatle 02.45'ten 03.40'a kadar Basargeçer ilinin Yukarı Şorca köyündeki Ermenistan mevzilerinden makineli tüfek ve bomba atarlarla ateş altına alındığı bildirildi.
Azerbaycan mevzilerine yaklaşık 12 adet F-1 tipi el bombası atıldığı belirtildi.
Karşı tarafın misilleme ateşiyle susturulduğu, bölgedeki durumun Azerbaycan birliklerinin kontrolünde olduğu kaydedildi.
AA
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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ALLAH O ERMENİ SOYSUUZLARIN KÖKÜNÜ KURUTSUN İNŞALLAH. YER YÜZÜNDE ONLAR GİBİ ŞEREFSİZ MİLLET YOKTUR. ÇOCUK KATİLLERİ!İNSAN ÖLMÜŞ ÇOCUĞUN ÖLÜSÜNE İŞGENCE EDERMİ YAA.