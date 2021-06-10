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Ermenistan askerleri, Azerbaycan askerlerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin sınırda nöbet tutan Azerbaycan askerlerine ateş açtığını duyurdu.

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10.06.2021 22:15:01
Ermenistan askerleri, Azerbaycan askerlerine ateş açtı

Bakanlık açıklamasında, Azerbaycan askerlerinden ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi.

Açıklamada, yaşananların Ermenistan tarafının seçim öncesinde sınırdaki durumu kasıtlı olarak gerginleştirme ve askeri provokasyonları hayata geçirme politikası izlediğini bir kez daha kanıtladığı kaydedildi.

Yaşanan olaydan dolayı tüm sorumluluğun Ermenistan'a ait olduğu belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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